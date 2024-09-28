*** 14:35

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара.

*** 11:30

Израильские военные заявили в субботу, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате авиаудара по центральному штабу группировки в южных пригородах Бейрута, нанесенного накануне.

«Хезболла» пока не выступила с официальным заявлением о судьбе Насраллы, который возглавлял организацию на протяжении 32 лет.

Между тем агентство «Анадолу» сообщило, что израильская армия захватила частоты диспетчерского пункта международного аэропорта в Бейруте. Министерство транспорта Ливана распорядилось, чтобы аэропорт Бейрута предупредил иранский гражданский самолет не входить в воздушное пространство страны после угрозы Израиля атаковать его.

*** 09:05

Ранним утром в субботу израильские военно-воздушные силы провели серию беспрецедентных авиаударов по южным пригородам Бейрута, известным как оплот ливанской группировки «Хезболла». По данным свидетелей Reuters, было нанесено более 20 ударов. Эта атака последовала за мощным ударом в пятницу, который, как предполагается, был нацелен на лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Тысячи ливанцев, спасаясь от бомбардировок, покинули свои дома и собрались в центре Бейрута и прибрежных районах. Один из беженцев, представившийся агентству Reuters как Сари, сказал: «Они хотят разрушить Дахию, они хотят уничтожить всех нас».

Израильские военные сообщили о перехвате нескольких снарядов, запущенных с территории Ливана. В ответ Израиль нанес удары по предполагаемым ракетным установкам и складам оружия «Хезболлы», которые, по их утверждению, находились под жилыми домами.

Судьба лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы остается неизвестной. Источник, близкий к группировке, сообщил Reuters, что с Насраллой невозможно связаться. Израильский чиновник заявил, что целью ударов были высшие командиры «Хезболлы», но не подтвердил, был ли среди них Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после выступления на Генассамблее ООН экстренно покинул Нью-Йорк, чтобы вернуться в Израиль.

По данным ливанских органов здравоохранения, в результате пятничной атаки по Бейруту погибло шесть человек и 91 получил ранения. Общее число погибших за последнюю неделю превысило 700 человек.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.