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Дрон убил судью Верховного суда Украины
В результате атаки российского дрона в Казачьей Лопани Харьковской области погиб судья Верховного суда Украины Леонид Лобойко
Дрон убил судью Верховного суда Украины
Фото: Харьковская областная прокуратура / Others
28 сентября 2024 г.

Судья Верховного суда Украины Леонид Лобойко погиб в результате атаки российского дрона в Казачьей Лопани Харьковской области, сообщают в Верховном суде Украины.

Лобойко, который был судьей Кассационного уголовного суда, находился за рулем гражданского автомобиля, развозя гуманитарную помощь местным жителям, когда беспилотник атаковал его транспортное средство. Он скончался на месте. Также в результате удара были ранены три женщины.

Харьковская областная прокуратура подтвердила, что удар дрона был нацелен на гражданский автомобиль, за рулем которого находился 61-летний судья.

Поселок Казачья Лопань находится у границы с Россией, что делает его одной из зон постоянных обстрелов.

В тот же день российские удары также затронули поселок Слатино, где погибли три человека и еще трое получили ранения. Российские военные удары по гражданской инфраструктуре не комментировали.

Утром 28 сентября в Сумах в результате атаки беспилотников погибли девять человек. Российская армия дважды ударила по медицинскому учреждению в городе, сообщила Сумская областная администрация.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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