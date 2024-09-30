Непал столкнулся с самыми катастрофическими наводнениями в истории страны. Из-за удара стихии погибли 192 человека, еще 30 числятся пропавшими без вести. МВД Непала сообщило, что 94 человека получили травмы в результате наводнений и связанных с ними происшествий.

27 сентября на восточные и центральные районы Непала обрушились сильные ливни, которые вызвали наводнения и оползни, затопившие десятки населенных пунктов в горной местности. Вода и не думает отступать, а власти пытаются справиться с развивающимся кризисом.

Наводнения и оползни нарушили жизнь во многих частях страны: повреждены многие автомагистрали и участки дорог, сотни домов и мостов разрушены или унесены, сотни семей остались без крова. Тысячи пассажиров застряли в разных местах из-за нарушения дорожного движения.

По меньшей мере 19 человек погибли 28 сентября, когда оползень похоронил под собой автобус в районе Дхадинг, граничащем со столицей страну Катманду. Пять человек погибли при обрушении дома в результате оползня в городе Бхактапур.

Шесть футболистов погибли в результате оползня в тренировочном центре Всеобщей футбольной ассоциации Непала в Макванпуре.

Армия Непала эвакуировала 162 человека из пострадавших регионов. Всего же из зоны затопления были спасены около 4000 человек. Сейчас проводятся меры по распределению необходимых запасов, включая продовольствие, для нуждающихся.

Ученые предупреждают, что причиной разрушительных наводнений стало изменение климата, которое влияет на количество и сроки выпадения осадков в Азии. Климатологи отмечают: ключевая причина катастрофических наводнений — созданная человеком среда, в том числе незаконные постройки в поймах рек. Из-за хаотичной застройки берегов и вырубки деревьев не остается места для удержания и отвода воды — это приводит к тому, что бурные горные реки выходят из берегов, как это и произошло в Непале.