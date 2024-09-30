Польская неправительственная организация Центр по отслеживанию расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK) подала судебный иск против президента Анджея Дуды за высказывания о фильме 2023 года «Зеленая граница». Он рассказывает о миграционном кризисе на границе с Беларусью осенью 2021 года и освещает жизненные перипетии и трудности мигрантов, пытающихся попасть в Польшу.

Представители партии «Право и справедливость» (PiS), включая президента Дуду, подвергли резкой критике режиссера фильма Агнешку Холланд. Политики обвинили ее в клевете на польских пограничников, которые, как настаивают власти Польши, защищают границу от наплыва мигрантов. Официальная Варшава называет беженцев, прибывающих через восточные границы страны, «‎гибридной угрозой‎» со стороны Беларуси и России.

Несмотря на негативную реакцию, фильм соответствует сообщениям правозащитных организаций, работающих на местах, и объективно рассказывает о тех трудностях и расизме, с которыми ежедневно сталкиваются сотни просителей убежища.

В интервью общественному телеканалу TVP после выхода фильма Анджей Дуда использовал скандальный лозунг «Только свиньи ходят в кино», который первоначально использовался против нацистских пропагандистских фильмов во время Второй мировой войны. Президент отметил, что понимает, почему польские пограничники после просмотра фильма использовали такую фразу, уточнив, что фильм порочит их честь.

OMZRiK утверждает, что высказывания Дуды оскорбили польских граждан, и подал иск. Это первый случай, когда против действующего президента Польши выдвинуты подобные обвинения. Окружной суд Варшавы назначил первое судебное заседание на 24 октября 2025 года. Заседание будет транслироваться в прямом эфире, что обеспечит доступ общественности.

Конституция Польши позволяет объявить импичмент президенту, если он будет признан виновным в нарушении закона. Между тем, фильм «Зеленая граница» продолжает привлекать международное внимание, он боролся за «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и получил Специальный приз жюри.