Количество самоубийств в США в 2023 году осталось на тревожно высоком уровне, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По предварительным данным, было зарегистрировано чуть более 49 300 случаев, и эта цифра может еще вырасти по мере завершения расследований.

В 2022 году в стране было зарегистрировано около 49 500 самоубийств, что также стало рекордным показателем. Несмотря на сохраняющуюся высокую смертность, эксперты считают, что тенденция может начать стабилизироваться.

Профессор Колумбийского университета Кэтрин Киз отметила, что меры, такие как национальная кризисная линия 988, возможно, начинают приносить плоды, однако для подтверждения этого необходимо больше времени.

Самоубийства остаются одной из основных причин смерти в США. В 2022 году самоубийство было 11-й причиной смерти. Среди подростков и молодых людей оно заняло более высокие позиции. Суицид стал второй главной причиной смерти среди людей в возрасте от 10 до 34 лет. Среди мужчин 75 лет и старше уровень самоубийств был самым высоким — около 44 на 100 тыс., в то время как среди женщин наибольший показатель наблюдался в среднем возрасте.

Эксперты также связывают высокие показатели с депрессией, ограниченным доступом к услугам психического здоровья и широким распространением оружия. По данным CDC, около 55% всех самоубийств в 2022 году были совершены с использованием огнестрельного оружия.