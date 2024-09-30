Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике действия Израиля в Ливане и секторе Газа в ходе выступления после заседания кабинета министров. Он подчеркнул роль Турции как глобального голоса угнетенных и призвал международное сообщество, особенно исламские страны, к активным действиям.

Эрдоган сообщил о доставленной гуманитарной помощи в Ливан. «30 тон гуманитарной помощи прибыли в Бейрут в среду. Мы продолжим оказывать помощь, насколько позволят условия безопасности», — заявил глава государства.

Президент выразил свое недовольство пассивностью мирового сообщества. «Международное сообщество больше не может молчать о действиях Израиля, которые разжигают огонь во всем регионе», — отметил турецкий лидер.

Он также вновь указал не необходимость реформирования ООН. «Если Совет Безопасности не проявит необходимую волю, следует быстро задействовать полномочия Генеральной Ассамблеи по рекомендации применения силы, как это было предусмотрено в резолюции «Единство в пользу мира» 1950 года», — подчеркнул президент.

Эрдоган выразил свое разочарование реакцией исламского мира. «К сожалению, с самого начала в этом вопросе наблюдается серьезная слабость. Не предпринимаются экономические, торговые и дипломатические шаги, чтобы заставить правительство Израиля согласиться на перемирие», — посетовал глава Турции.

Президент подчеркнул важность поддержки Палестины и Ливана. По его словам, «сегодня поддержка Палестины и Ливана означает поддержку человечества, мира и культуры сосуществования разных религий».

В заключение Эрдоган призвал к созданию «союза человечности» против действий Израиля. «Мы призываем международное сообщество и исламский мир к действиям ради мира для всех в нашем регионе, будь то мусульмане, иудеи или христиане», — сделал призыв турецкий президент.