Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в Кабинет министров об увольнении четырех заместителей ведомства. Среди уволенных Станислав Гайдер, который перейдет на должность руководителя Офиса министра, Александр Сергей, Юрий Джигир и Людмила Дараган, занимающая пост государственного секретаря.

В своем заявлении Умеров отметил, что кадровые изменения направлены на обеспечение прозрачности и четкости всех процессов внутри Минобороны, подчеркнув, что любые внешние или внутренние попытки вмешательства в эти процессы недопустимы. О новых назначениях министр пообещал сообщить позже.

Также Умеров рассказал о реформировании системы оборонных закупок, отметив, что «Спецтехноэкспорт» перейдет от Главного управления разведки (ГУР) к Минобороны. Он подчеркнул, что процесс очистки системы закупок будет продолжен в сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами.

Кроме того, министр анонсировал реформы в Агентстве оборонных закупок (АОЗ) и Государственном операторе тыла (ГОТ), ориентируя эти процессы на стандарты НАТО. В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для этих структур, а представление в Кабмин будет сделано на этой неделе.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами. Временно исполняющим обязанности был назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, ранее руководивший воздушным командованием «Центр». В комментарии о перестановках Зеленский не упомянул крушение F-16, но подчеркнул необходимость «усиления» уровня командования Воздушными силами ВСУ.