ПОЛИТИКА
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Россия увеличит расходы на войну
Военные расходы России в 2025 году составят 13,5 трлн рублей, что превышает затраты на социальную политику более чем вдвое
Россия увеличит расходы на войну
На военные расходы планируется выделить 13,5 трлн рублей / Фото: Reuters
1 октября 2024 г.

По проекту российского бюджета на 2025 год, опубликованному Минфином, на военные расходы планируется выделить 13,5 трлн рублей, что составит 6,31% ВВП страны. Эти траты превысят расходы на социальную политику, включая пенсии и пособия, более чем в два раза, отмечают The Bell и The Moscow Times, ссылаясь на данные Минфина.

На раздел «Национальная оборона» предусмотрено 32,5% всех бюджетных расходов. Еще 3,5 трлн рублей будет направлено на национальную безопасность, таким образом, совокупные расходы на оборону и безопасность достигнут 41% бюджета страны.

До 2024 года социальные расходы всегда были лидерами по бюджетному финансированию в России, однако в 2025 году ситуация изменится: траты на социальную политику, включая пенсии и пособия, сократятся даже в номинальном выражении, составляя менее половины от военных расходов, подчеркивает The Moscow Times.

Помимо увеличения оборонных расходов, расходы на содержание президента РФ Владимира Путина и его администрации также возрастут на 25% — до 31 млрд рублей. В то же время секретные статьи бюджета, предназначенные для неуказанных целей, также вырастут до 12,9 трлн рублей в 2025 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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