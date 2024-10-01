По проекту российского бюджета на 2025 год, опубликованному Минфином, на военные расходы планируется выделить 13,5 трлн рублей, что составит 6,31% ВВП страны. Эти траты превысят расходы на социальную политику, включая пенсии и пособия, более чем в два раза, отмечают The Bell и The Moscow Times, ссылаясь на данные Минфина.

На раздел «Национальная оборона» предусмотрено 32,5% всех бюджетных расходов. Еще 3,5 трлн рублей будет направлено на национальную безопасность, таким образом, совокупные расходы на оборону и безопасность достигнут 41% бюджета страны.

До 2024 года социальные расходы всегда были лидерами по бюджетному финансированию в России, однако в 2025 году ситуация изменится: траты на социальную политику, включая пенсии и пособия, сократятся даже в номинальном выражении, составляя менее половины от военных расходов, подчеркивает The Moscow Times.

Помимо увеличения оборонных расходов, расходы на содержание президента РФ Владимира Путина и его администрации также возрастут на 25% — до 31 млрд рублей. В то же время секретные статьи бюджета, предназначенные для неуказанных целей, также вырастут до 12,9 трлн рублей в 2025 году.