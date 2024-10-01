ПОЛИТИКА
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Новый премьер Японии за «азиатское НАТО»
Парламент Японии утвердил нового премьер-министра — главу Либерально-демократической партии Сигэру Исибу, который сменил Фумио Кисиду, ушедшего в отставку на фоне скандалов и падения рейтинга
Новый премьер Японии за «азиатское НАТО»
Сигэру Исиба / Фото: Reuters / Others
1 октября 2024 г.

Японский парламент утвердил Сигэру Исибу новым премьер-министром страны после отставки его предшественника Фумио Кисиды, который оставил свой пост на фоне коррупционных скандалов и резкого падения рейтинга. Кисида, который занимал должности премьер-министра и главы Либерально-демократической партии на протяжении трех лет, завершил свое правление с уровнем одобрения в 16%, в то время как при вступлении в должность этот показатель составлял 50%.

Исиба пообещал продолжить ключевые инициативы Кисиды, включая борьбу с дефляцией, повышение зарплат, меры по стимулированию рождаемости и устойчивость к природным катастрофам.

Среди его планов также — обсуждение создания азиатской версии НАТО и сотрудничество с США по вопросам ядерной безопасности.

Ожидается, что Исиба объявит досрочные парламентские выборы на 27 октября, чтобы укрепить позиции нового кабинета министров. Однако оппозиция критикует это решение, утверждая, что времени для изучения его политики недостаточно.

Несмотря на падение рейтинга Либерально-демократической партии во время правления Кисиды, она остается наиболее популярной среди японских партий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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