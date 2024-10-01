Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести свой первый за почти два года телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом во вторник сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на анонимные правительственные источники из ФРГ.

Хотя официальной просьбы об этом пока не поступало, источники сообщили Die Zeit, что телефонный разговор рассматривается в преддверии саммита G20 в Бразилии в ноябре этого года. В сообщении не уточняется, что именно Шольц надеется обсудить с Путиным.

Кремль не комментировал эти сообщения.

Последний раз Шольц и Путин общались в декабре 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину. Во время того разговора канцлер Германии призвал Путина вывести свои войска из Украины и искать дипломатическое решение для прекращения войны.

Возможный телефонный разговор двух лидеров состоится в тот момент, когда Украина находится под растущим давлением со стороны Запада, требующего от нее какого-то урегулирования с Россией. Украинские военные пытаются восстановить свои поредевшие ряды, в то время как российские войска продолжают неумолимое наступление на востоке Украины, приближаясь к Покровску — важному логистическому центру.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где надеялся получить разрешение на использование поставляемого США оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ, а также заручиться гарантиями безопасности от союзников Украины. Однако, увенчались ли эти усилия успехом, пока судить рано.