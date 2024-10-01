*** 21:04

Израильские военные заявили, что ракетная атака со стороны Ирана закончилась и что люди могут покинуть бомбоубежища.

«После оценки ситуации было принято решение, что теперь разрешено покидать защищенные помещения во всех районах страны», — говорится в заявлении.

Израиль заявил также, что нанесет ответный удар по Ирану «в том месте и в то время, в которое мы решим это сделать».

Израильская служба спасения заявила о трех раненых в результате падения иранских ракет на Тель-Авив.

В Белом доме ранее заявили, что Байден и Харрис следили за ударом иранской баллистической ракетой по Израилю из ситуационной комнаты и «получали регулярную информацию от своей команды по национальной безопасности». Байден, как сообщалось, дал указание американским военным помогать Израилю в защите от иранских атак и сбивать ракеты.

Иран заявил, что атака является возмездием за убийства главы ХАМАС Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

*** 20:16

Израильские военные заявили, что иранские баллистические ракеты на пути к Израилю.

В СМИ и социальных сетях распространяются видео с десятками ракет в ночном небе над городами, где раздается гул сирен.

Иранские государственные медиа подтвердили ракетную атаку. В Революционной гвардии Ирана заявили, что «повторят вновь, если Израиль решится ответить».

Ирак закрыл свое воздушное пространство, сообщили государственные СМИ. Об этом же сообщили в Иордании и самом Израиле.

Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что Иран запустил порядка 400 ракет по Израилю.

JP пишет, что несколько ракет повредили здания в Тель-Авиве. О пострадавших на данный момент не сообщается.

*** 19:20

В Вашингтоне заявили, что располагают данными о том, что Иран готовится в ближайшее время нанести удар баллистическими ракетами по Израилю. Он, по словам представителя Белого дома, может быть по меньшей мере таким же масштабным, как удар, нанесенный Тегераном ранее в этом году.

«Прямое военное нападение Ирана на Израиль повлечет за собой серьезные последствия для Ирана», - сообщил американский чиновник агентству Reuters, добавив, что США активно поддерживают подготовку к защите Израиля от предполагаемого иранского нападения.

Другой американский чиновник сказал, что иранский удар потенциально может быть таким же или более масштабным, чем 14 апреля, когда Тегеран запустил более 300 ракет и беспилотников.

Апрельская атака - первый в истории прямой удар Ирана по Израилю - была нанесена в отместку за то, что Иран назвал израильским ударом по своему консульству в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров иранской Революционной гвардии, включая двух старших командиров.

Тогда иранскую атаку перехватили средства ПВО не только Израиля, но и США, Великобритании и других союзников в регионе.

Предупреждение США о готовящемся иранском ударе последовало за заявлением Израиля о том, что его войска совершили «ограниченное» вторжение на юг Ливана, продолжая двухнедельные удары по югу Ливана и пригородам Бейрута, в результате которых были убиты лидер и старшие командиры союзной Ирану группировки «Хезболла».

В Пентагоне заявили, что США встанут на защиту Израиля, если Иран предпримет еще одну атаку.

США перебросили в регион тысячи американских военнослужащих, чтобы укрепить свои силы в регионе.

Иранская атака, если она произойдет, может стать серьезным вызовом для администрации президента Джо Байдена, который поставил перед собой цель в ближневосточной политике: не допустить перерастания войны между Израилем и ХАМАС в региональный конфликт.