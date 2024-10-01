Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривал возможность отправки войск в Нидерланды, чтобы захватить запас из пяти миллионов доз вакцин от Сovid-19, хранящихся в Лейдене. В конечном итоге от этого плана отказались, потому что вторжение в страну-союзницу НАТО было бы «безумием», объяснил британский политик. Об этом говорится в отрывке из его предстоящих мемуаров, опубликованном газетой Daily Mail.

Весной 2021 года ЕС и Великобритания вели борьбу за производство вакцин от Covid-19 на заводе, расположенном в Лейдене, недалеко от голландского побережья. Завод находился под управлением компании Halix и поставлял вакцины AstraZeneca по контрактам, заключенным как Великобританией, так и ЕС.

В условиях дефицита доз вакцин председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила прекратить экспорт вакцин в страны, где уровень вакцинации выше, чем в ЕС, а также в страны, которые отказываются делиться с блоком своими собственными поставками вакцин — оба эти критерия в то время применялись к Великобритании.

В своих мемуарах Джонсон рассказывает, как после двух «тщетных» месяцев переговоров с ЕС о выдаче доз он потребовал от британских вооруженных сил разработать план по их извлечению силой. По словам Джонсона, высокопоставленные армейские чиновники предложили отправить солдат тайно пересечь Ла-Манш, чтобы захватить вакцины.