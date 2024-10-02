Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление после масштабного ракетного удара по Израилю, осуществленного 1 октября. По его словам, операция наглядно продемонстрировала уязвимость израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

«Проведенная вчера вечером гордая операция вооруженных сил Исламской Республики Иран доказала, что их [имеется в виду Израиль – прим.ред.] восхваляемый «Железный купол» хрупче стекла», — заявил Пезешкиан.

Иранский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к войне, но готова защищать свои интересы «до конца».

По данным иранской стороны, в ходе атаки было использовано около 180 гиперзвуковых и баллистических ракет. Целями удара стали военные объекты Израиля и штаб-квартира разведки «Моссад». Тегеран также заявил о поражении 20 истребителей F-35 на авиабазе Неватим и попадании ракеты в газовую платформу у берегов Израиля.

Израильская армия опровергла эти заявления, сообщив, что значительного ущерба нанесено не было. По данным израильской армии, два мирных жителя получили осколочные ранения.

Атака стала ответом на действия Израиля в Ливане и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль заявил, что Иран допустил «серьезную ошибку» и пообещал отомстить.