Казахстан вновь рассматривает возможность блокировки TikTok. В Сенате республики подняли вопрос о негативном влиянии платформы на молодых пользователей. На пленарном заседании верхней палаты Мажилиса 3 октября депутат Геннадий Шиповских выразил обеспокоенность тем, что контент на платформе может причинять вред психическому и физическому здоровью детей.

В своем запросе к премьер-министру Олжасу Бектенову сенатор призвал усилить регулирование соцсети. Политик отметил, что многие страны, включая Францию, Канаду и Кыргызстан, уже приняли меры по ограничению использования TikTok среди детей и подростков.

«Платформа должна создать четкий алгоритм для выявления и ограничения контента, который пропагандирует экстремизм, радикализм и другие опасные материалы», — заявил Шиповских.

Кроме того, он предложил внедрить систему возрастной верификации, аналогичную YouTube Kids, для защиты юных пользователей.

«Если эти меры не будут приняты, мы призываем правительство заблокировать TikTok полностью», — добавил сенатор.

Обсуждения о возможной блокировке TikTok в Казахстане можно назвать частью глобального тренда, заданного США. В Вашингтоне бан платформы оправдывают тем, что через приложение на американских пользователей якобы влияет Китай. В самой компании и в Пекине это отрицают.

Другие страны, такие как Россия и Кыргызстан, уже ввели аналогичные ограничения против TikTok, мотивируя это заботой о безопасности детей.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева отметила, что количество незаконного контента на TikTok увеличилось.

«Многие страны были вынуждены отказаться от некоторых социальных сетей из-за опасного контента для детей», — признала министр, но пока не высказалась конкретно в пользу бана.

Несмотря на опасения, представители TikTok подчеркивают свою приверженность безопасности пользователей, особенно несовершеннолетних, утверждая, что они работают в тесном сотрудничестве с местными властями для решения любых проблем.