Европейский союз может погибнуть в условиях нового многополярного мироустройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Выступая на мероприятии Bloomberg в Берлине 2 октября, французский лидер осудил «безудержное» и «чрезмерное регулирование» единого рынка блока. Он предупредил, что если ЕС продолжит идти тем же путем, он рискует погибнуть от рук США и Китая.

«ЕС может умереть», — сказал Макрон, предупредив, что крупнейшие торговые блоки мира игнорируют международные правила в пользу защиты и продвижения собственных экономик.

«Наша прежняя модель закончилась... Мы чрезмерно регулируем и недоинвестируем. <..> В ближайшие два-три года, если мы будем следовать нашей классической программе, мы окажемся за бортом рынка. Я в этом не сомневаюсь», — сказал он.

Макрон особо отметил проблемы ЕС с энергетикой, напомнив, что США использовали свой закон о снижении инфляции, чтобы переманить к себе европейскую промышленность.

«Посмотрите на химическую промышленность в Европе, она полностью перемещается из-за [Закона США о снижении инфляции]», — сказал он. — То же самое будет и со сталью. То же самое произойдет со всеми существующими у нас предприятиями из-за стоимости энергии и чрезмерного регулирования».

«Если у нас не будет равных условий для игры, мы погибнем на этом рынке», — посетовал французский президент.

Макрон также предостерег от «чрезмерной зависимости» ЕС от США и заявил, что вне зависимости от результатов выборов в ноябре, интересы страны смещаются в другую сторону.

«Какой бы ни была администрация, я считаю, что мы должны ясно осознавать нашу ситуацию», — сказал он. — Европа больше не является главным приоритетом США. Главный приоритет США — это США, что нормально и справедливо».

«Вторым главным приоритетом является Китай, а остальное зависит от момента», — добавил он.