Российские войска перехватили беспилотник в четверг в районе российского города Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Об этом сообщил глава региона.

Губернатор Алексей Смирнов сказал, что обломки беспилотника вызвали взрывы в здании, не имеющем никакого отношения к АЭС.

Несколько российских телеграм-каналов (в том числе, Baza и Mash) ранее сообщили о взрывах в окрестностях атомной электростанции. Они написали о предполагаемой украинской атаке, которая, как сообщается, была предотвращена средствами ПВО, но привела к пожару в нескольких километрах от Курской АЭС.

Управляющая станцией компания «Росэнергоатом» заявила, что предприятие работает в обычном режиме, а уровень радиации остается в пределах нормы.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в своем сообщении на сайте X опроверг информацию о том, что Украина могла обстреливать АЭС или близлежащие объекты.

Рафаэль Гросси, глава агентства ООН по ядерной энергии, посетил атомную станцию 27 августа и заявил тогда, что она особенно уязвима из-за отсутствия защитного купола, который обычно устанавливается в современных АЭС.