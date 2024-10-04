Ранним утром 4 октября украинские беспилотники ударили по крупной нефтебазе в Аннинском районе Воронежской области. В результате атаки произошел пожар. Губернатор региона Александр Гусев позже подтвердил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины.

«Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», — заявил Гусев.

Размер пожара пока не уточняется. Губернатор также отметил, что в регионе сохраняется повышенная готовность к возможным атакам БПЛА.

Этот инцидент произошел на фоне серии ударов беспилотников, обрушившихся на область накануне ночью. В ходе атаки 3 октября над регионом было сбито 25 дронов. Одна женщина была госпитализирована с осколочными ранениями средней тяжести. От ударов дронов пострадали как минимум 16 жилых домов. Гусев отметил, что у части домов повреждена кровля, разбиты окна, сломаны заборы.

Воронежская область не в первый раз подвергается налету украинских дронов. Летом в этом же регионе в результате атак беспилотников также горели нефтебазы. В августе дрон ударил по такому предприятию в Пролетарске соседней Ростовской области, пожар на базе тушили около недели.

Украинские СМИ сообщили, что удары по нефтебазе в Воронежской области 4 октября нанесли украинская Служба безопасности (СБУ) и силы специального назначения. По данным издания Kyiv Independent, целью атаки был военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области. Источники портала сообщили, что дроны были направлены на склады с управляемыми бомбами, ангары с самолетами Су-35 и Су-34, а также хранилища авиационного топлива.

Минобороны России заявило о перехвате 113 дронов за ночь. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия также активно направляет дроны для атак по украинской энергоинфраструктуре. По его оценке, за последнюю неделю против Украины было использовано около 900 управляемых бомб.