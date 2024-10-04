Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила выступил с критикой политики США в отношении санкций против его страны. Он напомнил, что Америка ввела санкции против Азербайджана в 1992 году, когда страна теряла территории, и отменила их в 2001 году.

Алиев связал отмену санкций с началом военных операций США в Афганистане. «Потому что началась их оккупационная деятельность в Афганистане, началась захватническая война, и мы им были нужны. Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США», — заявил азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана также отметил, что после вывода американских войск из Афганистана санкции были вновь введены. «Как только они сбежали из Афганистана, причем на глазах у всего мира, против нас снова были введены эти санкции. Можно ли быть настолько неблагодарными?!», — возмутился Алиев.

Стоит отметить, что отмена санкций в 2001 году была связана с военными операциями в Афганистане и с пересмотром внешней политики США после терактов 11 сентября. Учитывались стратегическое положение Азербайджана, его энергетические ресурсы и готовность сотрудничать в борьбе с терроризмом. Отмена касалась в основном ограничений на помощь Азербайджану и была реализована в рамках Закона о поддержке свободы.