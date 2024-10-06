В пятницу российский суд поместил гражданина Нидерландов под арест за «насилие по отношению к сотрудникам полиции» — обвинение, предусматривающее до 10 лет лишения свободы.

«Московский суд избрал меру пресечения для гражданина Королевства Нидерландов, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции», — говорится в сообщении столичных судов.

В нем говорится, что Таганский суд Москвы заключил под стражу на два месяца Харри Йоханнеса Ван Вурдена (так указано его имя в материалах суда).

Суд разместил фотографию мужчины в темно-синем пиджаке и джинсах за металлической клеткой в зале суда.

Телеграм-канал Mash утверждает, что опознал голландца, которому, по данным издания, 64 года.

Задержание предположительно произошло у станции метро «Смоленская», сообщил источник изданию «Радио Свобода».

Государственное информагентство «Интерфакс» сообщало, что гражданин Нидерландов был задержан в четверг, после того как сбил знак парковочного места у посольства Италии. По версии «Интерфакса», сотрудник полиции «сделал мужчине замечание», в ответ на что голландец ударил правоохранителя по лицу.

МИД Нидерландов пока не комментировал эти сообщения и события.