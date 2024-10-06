7 октября 2023 года мир стал свидетелем начала израильского вторжения в сектор Газа. Сегодня, ровно год спустя, мы оглядываемся назад, чтобы осмыслить масштаб трагедии, которую многие без преувеличения называют геноцидом палестинского народа. 366 дней непрерывных бомбардировок, разрушений и человеческих страданий превратили некогда живой прибрежный регион в руины, где выживание стало ежедневным подвигом.

Статистика ужасает

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опубликовало статистику, от которой стынет кровь, — 41 900 убитых. Это не просто цифра – это уничтоженные целые семьи, разрушенные жизни, потерянные надежды. 10 000 и более пропавших без вести — люди, чья судьба до сих пор неизвестна, и их близкие остаются в мучительном неведении.

1,9 млн человек перемещены. Попробуйте представить: почти все население Газы было вынуждено покинуть свои дома, многие — по несколько раз. Некоторые семьи переезжали до 20 раз за этот год, каждый раз теряя частичку себя, своей истории, своих корней.

Среди погибших — 16 800 детей. Целое поколение, которому не суждено вырасти, получить образование, влюбиться, создать семью. 11 400 женщин — матери, дочери, сестры, чьи жизни оборвались слишком рано. Почти 1 000 медицинских работников — тех, кто до последнего пытался спасать жизни других.

175 журналистов — глаза и уши мира в этом конфликте, люди, заплатившие высшую цену за попытку донести правду. Особенно тревожит статистика гибели самых беззащитных — новорожденных. Более 700 младенцев не дожили до своего первого дня рождения. 38 детей умерли от голода — в XXI веке, в регионе, который когда-то называли житницей Ближнего Востока.

Ситуация с гуманитарной помощью в Газе достигла критической точки. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что в период с 1 по 15 сентября 2024 года в среднем только 67 гуманитарных грузовиков в день въезжали в сектор Газа.

Для сравнения, до обострения конфликта этот показатель составлял 500 грузовиков в день. Нехватка продовольствия, медикаментов, чистой воды стала повседневной реальностью для жителей Газы. Эти цифры — не просто статистика. Это приговор всему человечеству, позволившему такой трагедии произойти.

Жизнь в руинах

Но за этими сухими цифрами скрывается реальность, которую трудно вообразить тем, кто не видел ее своими глазами. Улицы Газы, некогда оживленные, теперь наполнены призраками прошлого. Люди бродят по разрушенным кварталам, их взгляды потеряны, а души опустошены. Палящее солнце безжалостно жжет их истощенные тела, словно пытаясь выжечь последние остатки надежды.

Молчание стало языком этих улиц. Люди избегают разговоров, потому что слова больше не могут описать пережитое ими. Те редкие моменты, когда удается поговорить с кем-то, кто сохранил в себе искру жизни, становятся драгоценными островками в море отчаяния.

Каждый день для жителей Газы — это борьба за выживание. Они сражаются за каждую каплю воды, за каждую крошку еды. Возвращаясь в свои временные убежища — палатки, руины зданий, переполненные приюты, они засыпают под непрекращающийся гул израильских дронов, ищущих новые цели. Хэштег #КудаНамИдти стал горьким символом беспомощности палестинцев.

Куда идти, когда твой дом разрушен, твой город стерт с лица земли, а земля под ногами походит на безжизненные груды пыли и пепла? Этот вопрос задают себе тысячи людей каждый день, не находя ответа.

Мир «сочувствует»

Мировое сообщество, кажется, устало от этой трагедии. Новости о разрушениях в Газе больше не шокируют. Западные СМИ все реже освещают происходящее, словно пытаясь забыть о существовании этого конфликта. Но для жителей Газы это не новости — это их ежедневная реальность.

Израиль, по мнению многих наблюдателей, методично гасит волю к жизни среди палестинцев. Каждый разрушенный дом, каждая потерянная жизнь — это удар по надежде на мирное будущее. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие израильские представители часто обвиняют международное сообщество в лицемерии, утверждая, что оно игнорирует другие конфликты и гуманитарные катастрофы, например в Йемене и Судане. Однако, как показывает статистика, конфликт в Газе по своей интенсивности и количеству жертв превосходит многие современные войны.

Нельзя игнорировать и более широкий геополитический контекст этого конфликта. Многие эксперты рассматривают происходящее не просто как локальное противостояние, но как часть большой игры на Ближнем Востоке. США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные страны оказывают значительную поддержку Израилю, что вызывает обвинения в соучастии в происходящем.

История создания Израиля как «западного форпоста» на Ближнем Востоке уходит корнями в начало XX века. Декларация Бальфура 1917 года стала отправной точкой для создания еврейского государства в Палестине. С тех пор конфликт между израильтянами и палестинцами не прекращается, периодически вспыхивая с новой силой.

Рассматривая исторический контекст и анализируя сегодняшние события, трудно поверить в искренность западных призывов к прекращению огня и перемирию. Как бы ни хотелось верить в благие намерения «сочувствующих» и «обеспокоенных», факты говорят об обратном. Как гласит известная пословица, благими намерениями вымощена дорога в ад. В данном же случае даже неясно, присутствуют ли благие намерения вообще.

Запад, судя как по его действиям, так и бездействию, является не просто молчаливым наблюдателем, но и соучастником происходящего. Громкие заявления о необходимости мира звучат бессмысленным рефреном на фоне продолжающейся поддержки военной машины Израиля.

В этой трагедии, разворачивающейся на глазах всего мира, западные державы играют роль не миротворцев, а скорее, пособников в том, что многие, не колеблясь, называют геноцидом палестинского народа.

Гуманитарные последствия

Помимо прямых жертв конфликта, огромное количество людей страдают от его косвенных последствий. Разрушена инфраструктура — больницы, школы, системы водоснабжения и канализации. Экономика Газы практически уничтожена. Целое поколение детей лишено нормального детства, образования и перспектив на будущее.

Психологические травмы, полученные жителями Газы за этот год, будут сказываться еще долгие и долгие годы. Как восстановить желание жить после того, как ты потерял все — дом, семью, будущее? Как объяснить ребенку, почему он больше никогда не увидит своих друзей или родителей?

Год спустя после начала этой трагедии будущее Газы остается неопределенным. Даже если военные действия прекратятся завтра, на восстановление региона уйдут годы, если не десятилетия. И речь идет не только о физическом восстановлении инфраструктуры, но и об исцелении человеческих душ, возвращении надежд и доверия.

Вероятно, безжалостный конфликт приведет к еще большей радикализации населения Газы, что в свою очередь может стать причиной новых витков насилия в будущем.

Международная реакция

Реакция международного сообщества на происходящее в Газе неоднозначна. С одной стороны, многие страны и организации осуждают действия Израиля и призывают к прекращению огня. С другой — реальных шагов для остановки конфликта предпринимается недостаточно.

ООН неоднократно выражала «глубокую обеспокоенность» ситуацией в Газе и призывала к мирному урегулированию. Однако эти призывы остаются не более чем эхом в пустыне международной политики, многочисленные резолюции оказались плацебо, а сама организация — бюрократическим импотентом без реальных инструментов принуждения.

Эффективность подобных заявлений вызывает горькую усмешку у тех, кто ежедневно сталкивается с ужасами войны. Теперь уже многие критикуют организацию за беспомощность и неспособность повлиять на ход событий. Газа превратилась в кровоточащую рану на теле международного правопорядка, где голос пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН заглушает мольбы о помощи всего остального мира.

Некоторые страны, преимущественно на Ближнем Востоке, пытаются оказывать гуманитарную помощь Газе. Их усилия, несомненно, заслуживают уважения. Однако масштабы этой помощи подобны капле в море страданий и разрушений, захлестнувших палестинскую землю. Груз гуманитарных конвоев, тонкой струйкой просачивающихся сквозь блокаду, никак не может компенсировать тяжести бомб, ежедневно обрушивающихся на головы мирных жителей.

Услышит ли мир крик о помощи?

Год войны в Газе — это не просто строчка в будущих учебниках истории. Это 365 дней непрерывных страданий, потерь и разрушений. Это тысячи оборванных жизней и миллионы разбитых сердец. Это напоминание о том, как хрупок мир и как легко человечество может скатиться в бездну варварства.

Мир стоит перед выбором: продолжать закрывать глаза на происходящее или найти в себе силы положить конец этому конфликту. Ведь каждый день промедления — это еще один день страданий для тысяч невинных людей.

Газа взывает к нашей совести. Услышим ли мы этот крик или позволим ему затихнуть в грохоте бомб? Ответ на этот вопрос определит не только будущее этого небольшого прибрежного региона, но и моральный облик всего человечества.