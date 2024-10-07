По информации газеты The Times, Россия получает от Северной Кореи около 3 млн артиллерийских снарядов ежегодно, что составляет примерно половину всех используемых Москвой боеприпасов в войне против Украины. Западные разведки отмечают, что несмотря на то, что значительная часть этих снарядов бракована, их объем помогает России продолжать боевые действия на фронте.

Поставки из КНДР значительно увеличились после визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне этого года. Тогда было подписано стратегическое соглашение, согласно которому обе страны обязуются поддерживать друг друга в случае внешней агрессии.

Договор также предусматривает меры по ограничению распространения информации, которая может быть использована третьими сторонами для введения и усиления санкций.

Под односторонними принудительными мерами подразумеваются санкции, введенные отдельными государствами. Эти положения не распространяются на санкции, наложенные Советом безопасности ООН.

Россия, являясь членом Совета безопасности ООН, голосовала за санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной программы. Однако после российского вторжения в Украину Москва неоднократно обвинялась в нарушении этих санкций. Хотя Россия официально отрицает нарушения, Путин заявил, что считает санкции против Северной Кореи устаревшими и будет добиваться их отмены.

Западные страны неоднократно обвиняли Северную Корею в нарушении международных санкций в отношении России. В феврале The New York Times сообщила, что Россия в обмен на военную помощь предоставила КНДР доступ к мировой финансовой системе и разблокировала часть северокорейских активов, ранее замороженных по решению ООН.