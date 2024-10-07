Грузинское правительство опровергло слухи о создании конфедерации с отколовшимися регионами — самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Тбилиси не намерен признавать независимость этих регионов или создавать региональное объединение по примеру Швейцарской конфедерации.

Поводом для заявления Мдинарадзе послужили широко распространенные сообщения о том, что правительство Грузии якобы рассматривает такой план для урегулирования территориальных споров. Политик подчеркнул: «Грузия никогда не пойдет на компромисс в вопросе своей территориальной целостности». Он уточнил, что идея единой Грузии с возвращением Абхазии и Южной Осетии остается главной целью правительства.

Слухи о создании конфедерации появились еще весной текущего года, после того как была опубликована запись разговора между депутатом «Грузинской мечты» Гией Вольским и бизнесменом Давидом Хидашели. Оппозиционная партия «Дроа» утверждала, что политики обсуждали вопрос признания Абхазии и Южной Осетии ради создания конфедерации — это вызвало широкий резонанс в Грузии и в самих непризнанных республиках.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е годы, после конфликтов с центральным правительством Грузии. В 2008 году, после короткой войны с Грузией, Россия признала независимость обоих регионов. С тех пор лишь несколько стран, включая Никарагуа, Венесуэлу и Сирию, поддержали этот суверенитет.

В середине сентября на полях Генассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать миру между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

«Москва готова поддержать процесс примирения, если стороны заинтересованы в нормализации отношений и обеспечении договоренностей о ненападении», — отметил министр, что многие западные СМИ сочли как намек: если Грузия останется лояльной, то сможет вернуть себе регионы.

Позже во время встреч с министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Лавров подчеркнул, что Россия не будет отзывать свое решение о признании их независимости.