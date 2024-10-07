Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих элитного подразделения 5515 в результате минометного обстрела на границе с Ливаном в воскресенье. Еще один военнослужащий получил серьезные ранения.

Погибшие были идентифицированы как 43-летний прапорщик Авив Маген из Херута и 25-летний старший сержант Этай Азулай из Оранита. Подразделение 5515, в котором они служили, является резервным формированием, состоящим в основном из бывших десантников и коммандос.

Это первые боевые потери Израиля в Ливане, о которых военные объявили с прошлой среды, когда сообщалось о гибели восьми солдат в ожесточенных боях с «Хезболлой».

С 23 сентября Израиль проводит непрерывные авиаудары по территории Ливана. По данным ливанских властей, в результате этих атак погибло более 1200 человек и ранено свыше 3400. Всего с начала конфликта в Ливане погибло не менее 2036 человек, более 9500 получили ранения, а 1,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на международные предупреждения о риске региональной войны на Ближнем Востоке, Израиль 1 октября начал наземное вторжение в южный Ливан, расширив зону конфликта.

Эскалация напряженности между Израилем и «Хезболлой» происходит на фоне продолжающегося наступления Израиля в секторе Газа, где погибло около 42 000 человек, в основном женщин и детей.