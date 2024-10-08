Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обозначил разрешение конфликта с Россией как приоритетную задачу для страны. Это заявление прозвучало на фоне предстоящих парламентских выборов 26 октября. Представляя предвыборную программу правящей партии «‎Грузинская мечта — Демократическая Грузия»‎, Кобахидзе подчеркнул, что прагматичный подход и мирное разрешение конфликта с Москвой имеют решающее значение.

Кобахидзе при этом отметил: примирение с Россией не означает, что Грузия отказывается от сближения с США и Евросоюзом. Интеграцию Тбилиси в западные блоки и альянсы премьер назвал «самой важной национальной задачей». Он также упомянул о необходимости укрепления связей с НАТО и построения стратегического партнерства с Китаем, при этом поддерживая хорошие отношения с соседними странами, включая Армению, Азербайджан и Турцию.

На фоне предстоящих выборов партия «‎‎Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет, сталкивается с самым серьезным кризисом доверия — ее рейтинги падают, в то время как популярность фрагментированной оппозиции во главе с «‎‎Национальным движением» растет. Согласно законодательству Грузии, партиям необходимо получить более 5% голосов, чтобы пройти в парламент.

Конфликт Грузии с Россией длится еще с 1990-х годов, когда Россия поддержала отколовшуюся Абхазию. Однако наиболее низкой точки отношения двух стран достигли в 2008 году, во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. Россия вмешалась, введя танки в Цхинвали и признав независимость Южной Осетии и Абхазии вскоре после этого. Этот шаг до сих пор вызывает споры и омрачает отношения Москвы и Тбилиси.

С приближением выборов общественное недовольство по поводу недавно принятого закона об «иностранных агентах» и приостановка вступления Грузии в ЕС могут сыграть на руку оппозиционным партиям. Несмотря на низкие рейтинги одобрения, «‎Грузинская мечта»‎ стремится мобилизовать избирателей, используя страхи конфликта с Россией и обещая мирное разрешение вопросов Абхазии и Южной Осетии.