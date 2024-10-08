Британское правительство объявило о введении санкций против трех российских учреждений и одного гражданина России в ответ на предполагаемое использование химического оружия российскими военными в Украине. Согласно заявлению Лондона, под ограничения попали войска радиологической, химической и биологической защиты российских вооруженных сил, их начальник генерал Игорь Кириллов, а также 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны РФ. Эти учреждения, как утверждается, занимаются разработкой химического и биологического оружия.

По данным британского правительства, российские военные применяли хлорпикрин на поле боя — химическое вещество, включенное в черный список Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Хлорпикрин, который обладает удушающим и раздражающим действием, ранее применялся в ходе Первой мировой войны.

Соединенные Штаты и их союзники обвинили Россию в нарушении международных конвенций, а Госдепартамент США заявил, что Москва применяет химические вещества, такие как хлорпикрин, против украинских военных.

В своем заявлении британское правительство обвинило российские власти в предыдущих покушениях на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в 2018 году и Алексея Навального в 2020 году с использованием «Новичка».

Россия отвергла обвинения, заявив, что Украина готовит провокации, чтобы обвинить ее в применении химического оружия. По словам российских властей, подобные заявления Лондона и Вашингтона являются частью информационной кампании, направленной против Москвы.