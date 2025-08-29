Президент США Дональд Трамп отменил охрану Секретной службы для бывшего вице-президента и соперника на выборах 2024 года Камалы Харрис, сообщил CNN в пятницу со ссылкой на копию письма. Стандартная шестимесячная охрана для вице-президентов после ухода с должности была продлена для Харрис до года при администрации Джо Байдена.

Это решение стало последним в серии действий Трампа по лишению защиты и допусков своих политических противников. Ранее президент отозвал охрану Госдепартамента для бывшего госсекретаря Майка Помпео и его помощника Брайана Хука, несмотря на предупреждения администрации Байдена о постоянных угрозах со стороны Ирана.

Помпео и Хук проводили агрессивную политику против Ирана во время первого президентства Трампа, включая ракетный удар, в результате которого был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани в начале 2020 года. Отзыв их охраны произошел через два дня после того, как Трамп лишил защиты Секретной службы бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Тем временем дом самого Болтона подвергся обыску ФБР 22 августа. Как сообщает New York Post, следствие расследует возможное разглашение секретных сведений в его мемуарах «Комната, где это произошло», вышедших в 2020 году.