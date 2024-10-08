В 2024 году Нобелевский комитет присудил премию по физике Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за выдающиеся достижения в развитии искусственных нейросетей, ставших основой современных технологий машинного обучения. Хопфилд разработал нейросеть, основанную на принципах ассоциативной памяти, которая способна хранить и восстанавливать изображения и паттерны в данных. Эти исследования заложили основу для более сложных систем, таких как машина Больцмана, созданная Хинтоном, которая может распознавать и классифицировать объекты на изображениях.

Премия 2024 года является признанием достижений в области, которая уже сегодня кардинально изменяет способы анализа данных и взаимодействия с технологией. Разработки Хопфилда и Хинтона используются в таких приложениях, как распознавание лиц, автоматическая классификация изображений и другие задачи, связанные с искусственным интеллектом.

С момента начала присуждения Нобелевской премии по физике в 1901 году ее лауреатами стали 224 человека. Американский физик Джон Бардин стал единственным, кто удостоился этой награды дважды. Премия включает в себя золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение в размере 11 млн шведских крон, что составляет около 1,1 млн долларов.

Эта награда является второй в «нобелевской неделе». Вчера лауреатами по медицине стали Виктор Эмброс и Гэри Равкан за исследование микроРНК. В течение недели будут объявлены лауреаты премий по химии, литературе, миру, а также экономическим наукам.