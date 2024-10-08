Художнику Омару бен Ладену, сыну Усамы бен Ладена, запретили въезд во Францию за комментарии в социальных сетях, которые, по мнению властей, представляют собой «оправдание терроризма».

43-летний Омар несколько лет жил в Орне, во французском регионе Нормандия, где работал художником. Он родился в Саудовской Аравии, а до этого жил в Судане и Афганистане.

Его отец был основателем «Аль-Каиды» — группировки, организовавшей атаки 11 сентября в США. Усама бен Ладен был убит в Пакистане американским спецназом в мае 2011 года.

Во вторник министр внутренних дел Франции Бруно Реталло объявил, что власти в Орне «добились отъезда» Омара бен Ладена.

«Господин бен Ладен, который несколько лет жил в Орне в качестве супруга британской подданной, в 2023 году разместил в своих социальных сетях комментарии, которые были оправданием терроризма», — написал Реталло на сайте X.

«Суды подтвердили законность этого решения, принятого в интересах национальной безопасности. Административный запрет на въезд на территорию страны гарантирует, что господин бен Ладен не сможет вернуться во Францию ни при каких обстоятельствах».

Речь идет о посте, опубликованном 2 мая 2023 года на Х. В аккаунте под именем @OmarBinLadin1, который сейчас приостановлен, было написано: «История пишется только кровью этих людей — чтобы рассказать об этих мучениках, которые творили историю, создавали нации и приносили славу. Их кровь — это спасательный круг нашей веры до судного дня. Покойтесь с миром».

По данным французского сайта Le Publicateur Libre, после публикации твита Омару бен Ладену было предъявлено обвинение в потворстве терроризму, после чего он был освобожден и впоследствии депортирован.

Сообщается, что 43-летний художник начал писать картины во время пандемии Covid-19. Он регулярно выставляет свои работы, которые стоят от 800 до 2 тыс. евро за полотно.

Узнав об убийстве Усамы бен Ладена американскими спецназовцами в пакистанском Абботтабаде, Омар в интервью New York Times осудил «произвольную казнь» своего отца, и выразил сожаление, что его не судили.

«Произвольная казнь не является решением политических проблем», — написал он в своем заявлении, поставив под сомнение «порядочность такого убийства, при котором <…> открыто нарушалось международное право».

Тогда он заявил также, что является «противником своего отца и любого насилия» и всегда «призывал» лидера «Аль-Каиды» «измениться».