Украина не будет проводить второй «саммит мира» в ноябре, как планировалось ранее. Об этом газете Telegraph заявила советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная.

«Второй «саммит мира» в ноябре не состоится. Но все для его проведения уже должно быть готово. Пока по каждому пункту «Формулы» проводятся тематические конференции, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике лягут в основу будущего мирного плана второго саммита», — сказала Заривная, которая отвечает за подготовку и ключевые документы конференций.

Она также добавила, что в конце месяца, 30-31 октября, состоится последняя тематическая конференция в Канаде по гуманитарным вопросам — освобождению военнопленных, гражданских заложников и возвращению детей.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий «саммит мира» прошел в одной из стран Глобального Юга, но место проведения пока не определено. Он отметил, что главным условием его проведения является готовность «совместного плана», над которым в данный момент ведется работа.

Первый саммит по урегулированию войны в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне прошлого года, не смог привлечь ключевые страны «глобального Юга», такие как Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка. Кроме того, на встречу не была приглашена РФ.

Важным приоритетом для Украины на новом саммите является участие Китая, который, по словам Ермака, «действительно способен влиять на Россию».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее изложил шаги к проведению второго саммита мира, а также заявлял, что Россия «должна» присутствовать на нем. В свою очередь замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ не будет участвовать в этом мероприятии и назвал риторику Украины «ультимативной».