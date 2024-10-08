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Президент Эрдоган поздравил Туркменистан
Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым
Президент Эрдоган поздравил Туркменистан
Фото: AA / Others
8 октября 2024 г.

Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным лидером и председателем Народного собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы были обсуждены отношения между Турцией и Туркменистаном, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что отношения между странами продолжают развиваться. Он выразил надежду, что они будут продолжать работать над углублением сотрудничества во всех областях. Президент Эрдоган также поздравил Туркменистан с Днем независимости.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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