Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным лидером и председателем Народного собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы были обсуждены отношения между Турцией и Туркменистаном, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что отношения между странами продолжают развиваться. Он выразил надежду, что они будут продолжать работать над углублением сотрудничества во всех областях. Президент Эрдоган также поздравил Туркменистан с Днем независимости.