Сирийские власти заявили, что семь гражданских лиц были убиты в результате израильского авиаудара по Дамаску во вторник вечером. Министерство обороны Сирии сообщило, что среди погибших в результате удара по жилому и коммерческому зданию в столичном районе Маззех, где расположены посольства и штаб-квартиры служб безопасности, были женщины и дети. В ведомстве сообщили, что число погибших является предварительным, поскольку спасатели все еще разбирают завалы.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека заявила: «Израиль нанес удар по зданию, которое часто посещают высокопоставленные сотрудники Стражей революции и «Хезболлы», а также по автомобилю, припаркованному перед зданием». Глава организации Рами Абдель Рахман сообщил, что погибли девять человек, пятеро из них — гражданские лица, включая ребенка.

По меньшей мере двое из погибших были иностранцами, сообщили в Обсерватории, не уточнив их гражданство. Ни один из погибших не был иранцем, сообщили в посольстве Ирана.

На кадрах AFPTV с места происшествия видно, что здание охвачено дымом, а на земле валяются обломки и рваный металл.

61-летний электрик Адель Хабиб, живущий в здании, по которому был нанесен удар, сказал, что это было похоже на «судный день».

«Я возвращался домой, когда произошел взрыв, связь и электричество были отключены, и я больше не мог связаться со своей семьей», — сказал Хабиб. — Это были самые долгие пять минут в моей жизни, пока я не услышал голоса своей жены, детей и внуков».

Сирийское государственное телевидение сообщило, что удар нанес «серьезный» ущерб. Корреспондент агентства AFP сообщил, что первые три этажа здания были разрушены, и насчитал около 20 автомобилей, поврежденных падающими обломками.

На прошлой неделе Обсерватория сообщила, что в результате израильского удара по Маззеху убиты четыре человека, в том числе зять покойного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, погибшего в результате израильского авиаудара по Бейруту в прошлом месяце.

Израильские власти редко комментируют отдельные удары в Сирии, но они неоднократно заявляли, что не позволят заклятому врагу Ирану расширить свое военное присутствие.

Иран и ливанская «Хезболла» были одними из самых важных союзников сирийского правительства в более чем десятилетней гражданской войне в стране.

За последние две недели более 400 тыс. человек, большинство из которых — возвращающиеся сирийские беженцы, пересекли границу Сирии, спасаясь от израильских авиаударов по Ливану.