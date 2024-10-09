На юго-восток США вот-вот обрушится ураган «‎Милтон», который рискует стать самым разрушительным ударом стихии за последние 100 лет, предупредил президент Джо Байден.

‎Миллионы жителей Флориды срочно эвакуируются в связи с приближением урагана. Этот шторм, классифицированный как ураган пятой категории, по оценке синоптиков, может стать одним из самых разрушительных в истории штата. По данным различных источников, около 5,5 млн жителей получили указания на эвакуацию — это одно из крупнейших эвакуационных мероприятий в истории США.

С приближением «Милтона» под угрозой находятся крупные города, такие как Тампа, Сент-Питерсберг и Клируотер. Эти регионы, где проживает 3,5 млн человек, уже превратились в «города-призраки»: большинство жителей уже покинули свои дома перед ожидаемым ударом шторма, который должен произойти вечером 9 октября.

На эвакуационных маршрутах образовались огромные пробки, на каждой пятой заправке закончились запасы топлива, что усугубляет ситуацию. Власти нескольких городов ввели комендантский час, чтобы поддержать порядок и обеспечить безопасность граждан. Также в связи с ураганом почти 5 тыс. заключенных были переведены из исправительных учреждений в другие штаты, чтобы защитить их жизнь.

Аэропорты на пути шторма уже объявили о закрытии, а для тех, кто не может эвакуироваться, власти Флориды приготовили экстренные укрытия.

Национальный центр ураганов предупреждает о катастрофических последствиях, прогнозируя проливные дожди, внезапные наводнения и разрушительные ветры, скорость которых может достигать 230 км/ч. Штормовой прилив может достигнуть 20 метров, что представляет серьезную угрозу для прибрежных районов, где возможны значительные затопления. Ученые отмечают, что наводнения могут привести к разрушению основных трасс штата, идущих вдоль побережья.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис охарактеризовал приближающийся шторм как «монстра», подчеркивая срочную необходимость подготовки жителей. Он призвал всех следовать указаниям властей и готовиться к возможным экстренным ситуациям.