Греческая администрация Южного Кипра (ГАЮК) нарушила права сирийских беженцев, постановил во вторник Европейский суд по правам человека. Объявляя о решении по делу, возбужденному двумя беженцами с сирийским гражданством, суд заявил, что власти южного Кипра, по сути, вернули их в Ливан без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища и без выполнения всех шагов, предусмотренных соответствующим законом.

По данным ЕСПЧ, переводчик на борту судна, которое они встретили у берегов острова, сообщил им, что на Кипр никого не пустят и что их сопроводят обратно в Ливан, если они не повернут обратно добровольно. Несмотря на то, что беженцы просили убежища, ссылаясь на свое сирийское гражданство и продолжающийся конфликт, кипрские власти настаивали на том, что им запрещен въезд в страну.

«Из представленных правительством материалов следовало, что национальные власти не проводили никакой оценки риска отсутствия доступа к эффективному процессу предоставления убежища в Ливане или условий жизни просителей убежища там и не оценивали риск выдворения — принудительного возвращения беженцев в страну, где они могут подвергнуться преследованию. Они также не изучили конкретную ситуацию соответствующих лиц», — добавляется в сообщении.

Таким образом, суд постановил, что ГАЮК нарушила статью 3 о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, статью 4 протокола 4 о запрете коллективной высылки иностранцев, статью 13 о праве на эффективные средства правовой защиты Европейской конвенции по правам человека, а также статью 3 Европейской конвенции.