На саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложившаяся на фронте обстановка позволяет рассчитывать на окончание войны до 2025 года.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года», — заявил президент Украины.

В ходе саммита Зеленский объявил о подписании десятилетнего соглашения между Украиной и Хорватией о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере. Хорватия также выделит Украине 10 млн евро на разминирование и выразила готовность поддерживать ее вступление в ЕС и НАТО.

Зеленский также напомнил о планах провести второй саммит мира до конца года, хотя ранее сообщалось, что он может пройти в ноябре, до выборов в США. Советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что, несмотря на возможные переносы, Киев рассчитывает организовать встречу до конца 2024 года. Зеленский отметил, что присутствие России на саммите необходимо для достижения результатов, хотя Москва уже неоднократно отказывалась участвовать в подобных мероприятиях.

Ранее президент Украины представил свой «план победы», первым пунктом которого является вступление Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул важность этого шага для обеспечения геополитической стабильности в регионе.

«Первый пункт плана фокусируется на том, решится ли проблема дефицита геополитической определенности в Европе — получит ли Украина все же место в НАТО. Если да, и если это будет должным образом подтверждено — Путин проигрывает с геополитической точки зрения», — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что полная реализация его плана лишит Россию возможности угрожать Украине и другим европейским странам. Он подчеркнул необходимость признания Россией независимости и права на самоопределение других государств.

«Без геополитической определенности мира не будет», — добавил президент Украины.