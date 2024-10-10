ПОЛИТИКА
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США, Россия и Китай едва не заключили ядерное соглашение
Экс-президент Дональд Трамп заявил, что во время его правления три страны были близки к соглашению о ядерном разоружении, но в последний момент сделка сорвалась
США, Россия и Китай едва не заключили ядерное соглашение
фото: Reuters / Reuters
10 октября 2024 г.

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что во время его правления (с 2017-го по 2021 год) США, Россия и Китай были на грани заключения исторического соглашения об отказе от ядерного оружия. Однако политик не уточнил, почему сделка не была завершена. Трамп подчеркнул, что ядерное оружие остается главной угрозой для мира и нужно сделать все возможное для возвращения всех стран за стол переговоров.

«Мы были очень близки к подписанию соглашения о полном ядерном разоружении, что было бы замечательно для всех стран», — сказал Трамп в интервью на YouTube-канале Flagrant. Он уточнил, что договор должен был включать и другие ядерные державы, такие как Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Северная Корея, а также Израиль. Тель-Авив официально не признавал наличие у себя ядерного оружия, но и не отрицал эти сообщения.

В 2020 году администрация Трампа выдвинула условие для продления основного российско-американского договора о разоружении — СНВ-3. Вашингтон требовал от России убедить Китай присоединиться к переговорам. Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что отсутствие Китая создает дисбаланс в соглашении.

Договор СНВ-3, подписанный в 2011 году, ограничивает число ядерных боеголовок до 1550 и стратегических носителей до 700. Однако Пекин наотрез отказался присоединяться к соглашению, отмечая, что это дело исключительно двух стран — США и России. Это усложнило перспективы продления договора, который истекает в 2026 году.

Нынешние заявления Трампа прозвучали на фоне роста напряженности между США и Россией. 2 октября представитель российского МИДа Мария Захарова исключила возможность новых переговоров по ядерному разоружению с Вашингтоном, сославшись на расширение НАТО на восток.

«Мы не видим смысла в диалоге с Вашингтоном без уважения к основным интересам России, особенно в контексте расширения НАТО», — подчеркнула Захарова.

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