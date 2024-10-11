Организация «Нихон Хиданкё», объединяющая хибакуся — людей, переживших ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, получила Нобелевскую премию мира 2024 года. Сопредседатель организации Тошиюки Мимаки провел параллель между текущей ситуацией в секторе Газа и положением в Японии после Второй мировой войны.

«В Газе истекающих кровью детей держат [родители]. Это как в Японии 80 лет назад, — заявил Мимаки на пресс-конференции в Токио. — [Дети в Хиросиме и Нагасаки] потеряли отцов на войне и матерей из-за атомной бомбы. Они стали сиротами».

Мимаки подчеркнул, что ядерное оружие никогда не приносит мира, и предостерег от его возможного применения в современных конфликтах.

Нобелевский комитет отметил усилия «Нихон Хиданкё» по достижению мира без ядерного оружия и демонстрации через свидетельства очевидцев, что ядерное оружие никогда не должно быть применено вновь.

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес заявил: «Сегодняшняя премия фокусируется на необходимости поддержания ядерного табу. И мы все несем ответственность, особенно ядерные державы». Премьер-министр Японии Сигэру Исиба назвал награду «чрезвычайно значимой», а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это решение посылает «мощный сигнал».

Эксперты рассматривают эту награду как косвенную критику ядерных угроз со стороны России и Ирана, а также как напоминание о катастрофических последствиях возможного применения ядерного оружия.