ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Нобелевский лауреат: Газа – как Хиросима 80 лет назад
Японские выжившие после атомных бомбардировок сравнили ситуацию в Газе с послевоенной Японией. Премия вручена за усилия по ядерному разоружению
Нобелевский лауреат: Газа – как Хиросима 80 лет назад
В преддверии 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы на реке Мотоясу зажглись поминальные костры напротив разрушенного Купола атомного взрыва — здания, ставшего символом трагедии 1945 года, 6 августа / Фото: Reuters / Others
11 октября 2024 г.

Организация «Нихон Хиданкё», объединяющая хибакуся — людей, переживших ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, получила Нобелевскую премию мира 2024 года. Сопредседатель организации Тошиюки Мимаки провел параллель между текущей ситуацией в секторе Газа и положением в Японии после Второй мировой войны.

«В Газе истекающих кровью детей держат [родители]. Это как в Японии 80 лет назад, — заявил Мимаки на пресс-конференции в Токио. — [Дети в Хиросиме и Нагасаки] потеряли отцов на войне и матерей из-за атомной бомбы. Они стали сиротами».

Мимаки подчеркнул, что ядерное оружие никогда не приносит мира, и предостерег от его возможного применения в современных конфликтах.

Нобелевский комитет отметил усилия «Нихон Хиданкё» по достижению мира без ядерного оружия и демонстрации через свидетельства очевидцев, что ядерное оружие никогда не должно быть применено вновь.

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес заявил: «Сегодняшняя премия фокусируется на необходимости поддержания ядерного табу. И мы все несем ответственность, особенно ядерные державы». Премьер-министр Японии Сигэру Исиба назвал награду «чрезвычайно значимой», а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это решение посылает «мощный сигнал».

Эксперты рассматривают эту награду как косвенную критику ядерных угроз со стороны России и Ирана, а также как напоминание о катастрофических последствиях возможного применения ядерного оружия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us