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Президент Эрдоган: «Отношения с Сербией переживают золотой век»
Турция и Сербия подписали 11 соглашений, обсудили региональные вопросы и договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности
Президент Эрдоган: «Отношения с Сербией переживают золотой век»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с сербским коллегой Александром Вучичем на совместной пресс-конференции в Белграде / Фото: AA / Others
11 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде. Визит ознаменовался подписанием 11 соглашений, направленных на укрепление двусторонних отношений.

Эрдоган отметил, что отношения между странами переживают «золотой век». Товарооборот между Турцией и Сербией второй год подряд превышает 2 млрд долларов, а турецкие инвестиции в Сербию за последние 12 лет выросли с 1 млн до 405 миллионов млрд.

Лидеры обсудили региональные вопросы, включая ситуацию на Балканах, Ближнем Востоке и в Украине. Эрдоган подчеркнул важность поддержания стабильности в Боснии и Герцеговине и призвал к конструктивному подходу в отношениях между Сербией и Косово.

Особое внимание было уделено ситуации в Палестине. «Необходимо положить конец нападениям израильского руководства, попирающим человеческое достоинство», — заявил турецкий лидер. Он призвал международное сообщество признать палестинское государство в границах 1967 года.

Важным аспектом переговоров стало сотрудничество в оборонной промышленности. Эрдоган подчеркнул, что Турция и Сербия, должны действовать сообща. «Этот шаг заключается в создании оборонной промышленности, направленной на обеспечение мира», — подчеркнул глава государства.

«У нас есть свои возможности, у Сербии есть свои. Мы намерены продвигаться вперед, максимально эффективно используя эти возможности. Определение содержания и направлений оборонного сотрудничества между Турцией и Сербией является исключительной прерогативой наших стран», — заявил президент Турции.

В заключение Эрдоган выразил уверенность в способности обеих стран контролировать процесс сотрудничества и принимать совместные решения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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