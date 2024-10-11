Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде. Визит ознаменовался подписанием 11 соглашений, направленных на укрепление двусторонних отношений.

Эрдоган отметил, что отношения между странами переживают «золотой век». Товарооборот между Турцией и Сербией второй год подряд превышает 2 млрд долларов, а турецкие инвестиции в Сербию за последние 12 лет выросли с 1 млн до 405 миллионов млрд.

Лидеры обсудили региональные вопросы, включая ситуацию на Балканах, Ближнем Востоке и в Украине. Эрдоган подчеркнул важность поддержания стабильности в Боснии и Герцеговине и призвал к конструктивному подходу в отношениях между Сербией и Косово.

Особое внимание было уделено ситуации в Палестине. «Необходимо положить конец нападениям израильского руководства, попирающим человеческое достоинство», — заявил турецкий лидер. Он призвал международное сообщество признать палестинское государство в границах 1967 года.

Важным аспектом переговоров стало сотрудничество в оборонной промышленности. Эрдоган подчеркнул, что Турция и Сербия, должны действовать сообща. «Этот шаг заключается в создании оборонной промышленности, направленной на обеспечение мира», — подчеркнул глава государства.

«У нас есть свои возможности, у Сербии есть свои. Мы намерены продвигаться вперед, максимально эффективно используя эти возможности. Определение содержания и направлений оборонного сотрудничества между Турцией и Сербией является исключительной прерогативой наших стран», — заявил президент Турции.

В заключение Эрдоган выразил уверенность в способности обеих стран контролировать процесс сотрудничества и принимать совместные решения.