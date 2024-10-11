Северная Корея выступила с резким заявлением в адрес Южной Кореи, обвинив ее в запуске беспилотников с пропагандистскими листовками над Пхеньяном. По информации северокорейского МИД, дроны были замечены 3, 9 и 10 октября.

В ответ на предполагаемые действия Сеула КНДР пригрозила привести в боевую готовность свои наступательные средства на границе с Южной Кореей.

«Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе», — говорится в заявлении МИД КНДР.

Пхеньян охарактеризовал свое заявление как «ультиматум» и потребовал от Сеула прекратить «провокации», которые, по мнению КНДР, могут привести к вооруженному конфликту.

Южная Корея, в свою очередь, опровергла обвинения. Объединенный комитет начальников штабов страны заявил, что не отправлял беспилотники в КНДР.

Стоит отметить, что в последние месяцы наблюдалось обострение отношений между двумя странами. Северная Корея неоднократно запускала в сторону Южной воздушные шары с мусором, включая бумаги, ткани, пакеты и даже навоз, объясняя это ответом на аналогичные действия Сеула по распространению пропагандистских материалов.