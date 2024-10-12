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Индия снабжает Россию микрочипами?
Индия заняла второе место по поставкам технологий двойного назначения в Россию, уступая только Китаю, сообщают западные СМИ
Индия снабжает Россию микрочипами?
8 июля Нарендра Моди посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным / Фото: Reuters
12 октября 2024 г.

Индия становится ключевым поставщиком технологий двойного назначения в Россию, уступая лишь Китаю, сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. По данным издания, в последние месяцы поставки индийских микрочипов, микросхем и станков, экспорт которых в Россию ограничен санкциями, значительно возросли. В апреле и мае объем этих поставок составил более 60 млн долларов, а к июлю достиг 95 млн.

Рост экспорта в значительной степени связан с огромным объемом индийской валюты, накопленной Россией от продажи нефти Индии. Это позволяет осуществлять торговлю в обход санкций, утверждают источники. Согласно данным Bloomberg, около 20% технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, сегодня поставляются из Индии.

8 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи он подтвердил готовность Индии участвовать в процессе мирного урегулирования между Россией и Украиной. Моди отметил, что Индия стремится поддержать все усилия, направленные на прекращение конфликта, и готова предложить свое содействие для достижения мира.

Кроме того, Моди затронул вопрос обманутых индийцев, отправленных на войну. По данным индийских СМИ, премьер-министр договорился с Путиным об увольнении граждан Индии, которых обманом отправили служить в российской армии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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