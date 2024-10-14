Национальная гвардия Казахстана вывела свои патрули на улицы Талгара в Алматинской области для поддержания общественного порядка.

В официальном заявлении Нацгвардии сообщается, что личный состав воинской части МВД РК привлечен к патрульно-постовой службе в городе. Цель мероприятий — обеспечить безопасность граждан и порядок на улицах. Представители Нацгвардии призвали население отнестись с пониманием к этим мерам.

В ночь на 4 октября в Талгаре произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Во время конфликта 16-летний житель Шерзат получил смертельное ножевое ранение, еще двое участников были серьезно ранены. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что потасовка произошла возле магазина, где слышались выстрелы.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства. По подозрению в преступлении были задержаны семь человек, которым судом назначено содержание под стражей на два месяца.

12 октября в селе Азат, Енбекшиказахского района, произошел пожар в доме семьи погибшего Шерзата Болата. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал. На место выехали сотрудники исследовательской испытательной лаборатории и отдела дознания ДЧС, чтобы выяснить причины возгорания.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Полиция также выделила охрану для семьи Шерзата Болата.

Расследование дела находится под контролем Генерального прокурора Республики Казахстан.