Бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис выровняли свои шансы на победу — оба кандидата получили 48% в последнем национальном опросе NBC News. Такой сильной поляризации общества в истории США еще не было.

Согласно данным опроса, Трамп вернул часть поддержки благодаря тому, что республиканцы вновь объединились вокруг него после сложных дебатов. Кроме того, многие избиратели начали считать, что его президентство будет для них более выгодным, нежели победа демократки Харрис.

Популярность вице-президента, которая летом резко возросла на фоне отставки Байдена, начала снижаться. В сентябре Харрис опережала Трампа на 5 процентных пунктов, но теперь их рейтинги равны. Это снижение связано с падением ее популярности среди независимых избирателей и молодежи — не в последнюю очередь из-за позиции Харрис по войне в Газе. Демократ неоднократно подчеркивала, что намерена усилить поддержку Израиля, уточняя, что не прекратит поставки оружия Тель-Авиву, несмотря на призывы сотен тысяч пропалестинских протестующих.

Особое внимание в опросе уделено вопросу абортов, который оказался наиболее значимой темой для избирателей. 22% респондентов заявили, что будут голосовать за кандидата, основываясь исключительно на его позиции по этому вопросу. Это дало Харрис преимущество — она опережает Трампа на 19 пунктов в вопросе абортов.

Однако именно этот вопрос и позиция республиканца позволили ему получить больше поддержки среди консервативных граждан США, в частности, на Среднем Западе и юге.

Опрос также выявил огромную гендерную разницу в поддержке кандидатов. Женщины отдают предпочтение Харрис с отрывом в 14 пунктов (55% против 41% у Трампа), в то время как мужчины поддерживают Трампа с перевесом в 16 пунктов (56% против 40%).

Важным фактором остается высокая неопределенность — 10% избирателей в опросе признались, что еще могут изменить свое мнение. Влияние на исход выборов могут оказать и независимые кандидаты.

62% респондентов уверены, что предстоящие выборы окажут «огромное влияние» на их жизнь — это самый высокий показатель с 1992 года.