В Казахстане утверждены новые требования к знанию государственного языка и основ истории для желающих получить или восстановить гражданство. Приказ министра науки и высшего образования Саясата Нурбека от 8 октября, опубликованный в системе «Параграф», устанавливает минимальные баллы, которые необходимо набрать на экзамене.

Согласно документу, для успешного прохождения экзамена нужно набрать минимум 36 баллов по казахскому языку, 9 баллов по основам Конституции и 15 баллов по истории Казахстана. Приказ вступает в силу с момента его первого официального опубликования.

Как пишет Forbes.kz, экзамен на гражданство включает 100 тестовых заданий, из которых 60 вопросов касаются казахского языка (чтение и аудирование), 15 — основ Конституции, и 25 — истории Казахстана. Общий порог для успешного прохождения теста составляет не менее 60 баллов. На прохождение экзамена выделено 2 часа 10 минут, при этом для лиц с ограниченными возможностями предоставляется дополнительные 30 минут.

Весной президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором знание казахского языка, основ Конституции и истории страны было названо обязательным требованием для получения гражданства.

В МВД отметили, что новые правила помогут иностранцам быстрее адаптироваться в казахстанском обществе.