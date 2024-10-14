ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Как Илон Маск уделал NASA
Starship впервые успешно приземлился после полета — до сих пор это не удавалось ни одной ракете NASA
Как Илон Маск уделал NASA
фото: Reuters / Reuters
14 октября 2024 г.

Компания Илона Маска SpaceX достигла исторического успеха, успешно посадив ракету Starship после полета в космос. Ракету удалось вернуть на Землю в вертикальном положении с помощью двух массивных «палочек для еды» — еще один исторический инженерный прорыв для самой большой и мощной ракеты в мире.

Это был пятый испытательный полет ракеты высотой почти 130 метров, которая состоит из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. После взлета из Браунсвилла, штат Техас, в 8:25 утра по восточному времени, ракетный ускоритель отделился, а космический корабль Starship продолжил подниматься выше в атмосферу. После выполнения поставленной задачи ракета смогла вернуться ровно в точку отправления.

Безопасная посадка ускорителя стала важной вехой для SpaceX, которая стремится обеспечить многоразовое использование ракет.

Маск отметил в соцсети X: «Сегодня был сделан большой шаг к тому, чтобы сделать жизнь мультипланетарной».

Система Starship занимает центральное место в амбициях миллиардера по колонизации Марса и планах NASA по возвращению астронавтов на Луну. Маск намерен в течение следующих двух лет запустить около пяти беспилотных миссий на Марс, а вскоре после этого могут последовать миссии с экипажем.

В течение многих лет SpaceX сажала свои ракеты-носители Falcon 9 на океанские баржи или наземные площадки, что требовало транспортировки для ремонта. Однако возвращение Starship превращает космические ракеты в своего рода самолеты, которые могут приземляться, заправляться топливом и снова вылетать.

Такое не удавалось ни одной космической программе в мире. Американская госкорпорация NASA решила взять наработки Маска на вооружение и вместо изобретения собственной ракеты будет использовать Starship для отправки астронавтов на поверхность Луны. Эта миссия требует точных посадок в определенных районах спутника Земли, особенно на Южном полюсе.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us