Компания Илона Маска SpaceX достигла исторического успеха, успешно посадив ракету Starship после полета в космос. Ракету удалось вернуть на Землю в вертикальном положении с помощью двух массивных «палочек для еды» — еще один исторический инженерный прорыв для самой большой и мощной ракеты в мире.

Это был пятый испытательный полет ракеты высотой почти 130 метров, которая состоит из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. После взлета из Браунсвилла, штат Техас, в 8:25 утра по восточному времени, ракетный ускоритель отделился, а космический корабль Starship продолжил подниматься выше в атмосферу. После выполнения поставленной задачи ракета смогла вернуться ровно в точку отправления.

Безопасная посадка ускорителя стала важной вехой для SpaceX, которая стремится обеспечить многоразовое использование ракет.

Маск отметил в соцсети X: «Сегодня был сделан большой шаг к тому, чтобы сделать жизнь мультипланетарной».

Система Starship занимает центральное место в амбициях миллиардера по колонизации Марса и планах NASA по возвращению астронавтов на Луну. Маск намерен в течение следующих двух лет запустить около пяти беспилотных миссий на Марс, а вскоре после этого могут последовать миссии с экипажем.

В течение многих лет SpaceX сажала свои ракеты-носители Falcon 9 на океанские баржи или наземные площадки, что требовало транспортировки для ремонта. Однако возвращение Starship превращает космические ракеты в своего рода самолеты, которые могут приземляться, заправляться топливом и снова вылетать.

Такое не удавалось ни одной космической программе в мире. Американская госкорпорация NASA решила взять наработки Маска на вооружение и вместо изобретения собственной ракеты будет использовать Starship для отправки астронавтов на поверхность Луны. Эта миссия требует точных посадок в определенных районах спутника Земли, особенно на Южном полюсе.