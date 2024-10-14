Российские вооруженные силы продолжают наступление на нескольких направлениях на востоке Украины. По данным Министерства обороны РФ, российские войска захватили населенный пункт Левадное в Запорожской области.

По словам ведомства, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Левадное Запорожской области и «заняли более выгодные рубежи».

Минобороны также заявило о поражении живой силы и техники противника в 119 районах, а также о сбитии реактивного снаряда HIMARS и 25 беспилотников ВСУ.

Тяжелые бои продолжаются в Донецкой области, особенно вокруг города Торецк. По сообщениям российских государственных СМИ, украинские войска начали «частичный вывод» из этого ключевого города.

«Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — заявил источник в силовых структурах агентству ТАСС.

Как передает американский журнал Newsweek, ситуация в Торецке оценивается как «очень тяжелая» для украинских сил. Глава военной администрации города Василий Чинчик сообщил, что Россия контролирует от 50 до 60 процентов Торецка. Однако представитель украинской группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова заявила, что под контролем России находится только восточная часть города.

«Враг пытается и прилагает все усилия, чтобы полностью захватить город в кратчайшие сроки, но Вооруженные силы Украины дают достойный отпор и удерживают свои позиции, насколько это возможно», — сказал Чинчик.

По данным Института изучения войны (ISW), российские силы контролируют как минимум 38 процентов Торецка. В городе идут ожесточенные уличные бои.

Бобовникова описала тактику российских войск: «Россия пытается стереть город артиллерией. После этого они штурмуют небольшими группами».

Торецк имеет стратегическое значение, находясь к северу от недавно захваченной Россией Авдеевки и к юго-западу от Бахмута. Российские войска продолжают продвижение на запад Донецкой области, стремясь достичь логистического узла Покровск и захватить город Часов Яр.

Напомним, украинское военное командование 2 октября официально подтвердило отступление из Угледара. Ранее российская сторона сообщила о взятии этого населенного пункта, расположенного в юго-западной части Донецкой области. Согласно заявлению оперативно-стратегической группировки «Хортица», украинские подразделения были вынуждены покинуть город ввиду риска оказаться в окружении.