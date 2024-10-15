В федеральный суд Нью-Йорка поступили шесть новых исков против рэпера и продюсера P. Diddy, настоящее имя которого — Шон Комбс. Об этом сообщает агентство Associated Press. Истцами стали две женщины и четверо мужчин, которые подали заявления анонимно, опасаясь за свою безопасность.

Один из истцов утверждает, что подвергся насилию со стороны P. Diddy, когда ему было всего 16 лет. В большинстве исков говорится, что Комбс использовал свою популярность для привлечения людей на роскошные вечеринки, обещая помощь в карьере, а затем насильно принуждал к сексуальным действиям. Некоторые из пострадавших также заявили, что он угрожал им убийством, если они осмелятся выступить против него.

По словам адвоката Тони Базби, который представляет истцов, в отношении Комбса готовится более 120 исков о сексуализированном насилии. Среди 60 мужчин и 60 женщин, подавших заявления, около 25 пострадавших были несовершеннолетними на момент происшествий.

P. Diddy был арестован 17 сентября по обвинениям в причастности к секс-торговле, сексуализированном насилии и рэкете. В обвинительном заключении утверждается, что Комбс создал «преступную империю», действуя с помощью своих помощников и сотрудников. Как утверждается в судебных документах, Комбс угрожал, запугивал и принуждал женщин к участию в «сексуальных представлениях», которые он тщательно организовывал. На таких вечеринках, известных как Freak Offs, P. Diddy заставлял участников взаимодействовать с секс-работниками, которых привозили для этих целей по всему миру.

Согласно документам Fox News, вечеринки могли длиться несколько дней, а участникам делали капельницы для восстановления после наркотиков и физической нагрузки. Вину по обвинениям P. Diddy не признал.