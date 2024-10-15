За последние три недели в Ливане 400 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения военных действий, заявил высокопоставленный представитель ЮНИСЕФ. После начала агрессии в Газе Израиль расширил кампанию против «Хезболлы» в Ливане, что привело к новому притоку беженцев.

Из-за эскалации 1,2 млн жителей Ливана переместились в безопасные районы, преимущественно в Бейрут и северные районы страны. Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной деятельности Тед Чайбан, который посетил приюты для перемещенных семей, выразил обеспокоенность масштабом страданий детей.

«Меня поразило то, что война длится три недели, а пострадало так много детей. Прямо сейчас, 1,2 млн детей лишены возможности получать образование. Государственные школы либо недоступны, либо повреждены из-за боевых действий, либо используются в качестве убежищ. Последнее, что нужно этой стране, в дополнение ко всему, через что она уже прошла, – это потерянное поколение», – заявил Чайбан в интервью Associated Press в Бейруте.

Чайбан отметил, что сотни тысяч детей в Ливане, включая сирийских и палестинских беженцев, остаются без учебных заведений, что создает серьезный кризис в образовании. Более 100 детей погибли, свыше 800 получили ранения. Перемещенные семьи вынуждены ютиться в школах и на пляжах, часто живя в палатках или в переполненных классных комнатах.

Также пострадала водоснабжающая инфраструктура: 26 станций были повреждены, что лишило воды около 350 тыс. человек. ЮНИСЕФ сотрудничает с местными властями для восстановления водоснабжения.

Призывая к защите гражданской инфраструктуры, Чайбан заявил, что остановка насилия и прекращение огня являются единственными путями к спасению страны.

«Мы должны сделать так, чтобы это безумие прекратилось, чтобы наступило прекращение огня – прежде чем мы дойдем до таких разрушений, боли, страданий и смерти, которые мы видели в Газе», – сказал он.