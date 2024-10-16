Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь ввел своих оппонентов в ступор. На предвыборном митинге в Пенсильвании политик провел 40 минут, покачиваясь под свои любимые песни.

Эта музыкальная часть мероприятия в Пенсильвании началась после того, как два зрителя потеряли сознание, вероятно, из-за жары. Запросив кондиционер, Трамп переключил внимание на музыку, отметив: «Давайте не будем больше задавать вопросы. Давайте просто послушаем музыку. Кто вообще хочет слышать вопросы?»

После этого на сцене зазвучали девять песен, включая «It’s A Man’s Man’s Man’s World» Джеймса Брауна, «YMCA» группы Village People и «Ave Maria» в исполнении Лучано Паваротти.

Трамп, стоя на сцене, покачивался или легко подпрыгивал на месте. Губернатору Южной Дакоты Кристи Ном не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться к танцам Трампа. Республиканец завершил свое выступление фразой: «Эти два человека, которые упали, патриоты. Мы любим их. И благодаря им мы получили отличную музыку, верно?»

Вице-президент Камала Харрис после появления видео, где Трамп 40 минут просто танцует, выразила обеспокоенность его состоянием, сказав: «Надеюсь, с ним все в порядке».

Использование музыки вместо агрессивной риторики республиканца вызвало иронические замечания — многие музыкальные исполнители, включая Селин Дион, ABBA и Брюса Спрингстина, уже осуждали использование своих песен на митингах Трампа.

После митинга певец Руфус Уэйнрайт выразил недовольство, заявив, что ему «противно» видеть, как его песня «Hallelujah» используется на митинге Трампа. Он добавил, что наследники Леонарда Коэна уже отправили кампании республиканца письмо с требованием прекратить использование этой песни.

Харрис, которая собрала митинг в соседнем городе Эри в том же штате, призвала обратить внимание на более мрачные темы. Она отметила, что ранее Трамп назвал любого, кто не поддерживает его, «врагом страны».