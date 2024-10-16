В Польше усиливаются протесты против украинских беженцев, которые, по мнению многих поляков, ведут чрезмерно роскошный образ жизни за счет государственных пособий. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 15 октября выразил обеспокоенность тем, что молодые украинцы ездят на дорогих автомобилях и отдыхают в пятизвездочных отелях за счет налогов польских граждан. Это вызывает недовольство среди местных жителей, отметил министр.

«Это несправедливо по отношению к тем полякам, кто работает и оплачивает пособия, льготы и образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи», — подчеркнул глава Минобороны.

По состоянию на май 2024 года в Польше проживало более 900 тыс. украинских беженцев, а к концу года эта цифра может вырасти до 1,1 млн. Исследования Варшавского университета и Академии экономики и гуманитарных наук свидетельствуют о росте негативного отношения к украинцам среди поляков. Около 19% опрошенных выступают за полное прекращение финансовой помощи.

В течение 2022 года более 80% поляков поддерживали прием беженцев, однако к середине 2024 года эта цифра снизилась до 53%. Открытая оппозиция к приему беженцев из соседней страны выросла с 3% в марте 2022 года до 40% в 2024 году — это свидетельствует о серьезных изменениях в общественном настроении Польши.

Экономические трудности в стране усиливают напряжение. С 1 июля 2024 года в Польше отменили единовременные выплаты в размере 300 злотых ($75) для беженцев, а также прекратили выплаты хозяевам жилья, которые принимали украинцев, в размере 40 злотых ($10) за каждого человека в день.

Академии экономики и гуманитарных наук отмечает, что быстрое снижение уровня поддержки, наблюдаемое в 2023 году, может быть связано с «зерновым кризисом» и протестами польских фермеров.

С середины 2022 года открытие ЕС так называемых «коридоров солидарности» для налаживания торговли с Украиной привело к тому, что украинское зерно и другие импортные агропродовольственные товары заполонили польский рынок, в результате чего цены на отечественную продукцию резко упали. Это вызвало массовые протесты фермеров, которые и подогрели общественное недовольство беженцами.