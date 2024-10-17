Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной раде свой «план победы» в российско-украинской войне. Стратегия состоит из пяти основных пунктов и трех секретных приложений, охватывающих геополитику, оборону, сдерживание, экономический потенциал и послевоенное устройство.

Зеленский подчеркнул важность членства Украины в НАТО для будущей безопасности страны. «Россияне должны почувствовать, что их царь проиграл геополитически», — заявил он. Президент страны также призвал к укреплению оборонных возможностей Украины и расширению операций с применением украинских ракет и дронов.

План предлагает размещение комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания и совместную защиту критических ресурсов Украины с партнерами из США и ЕС. «Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне», — заявил Зеленский.

Для послевоенного периода Зеленский предложил, чтобы украинские подразделения заместили отдельные военные контингенты вооруженных сил США в Европе, используя свой боевой опыт.

Однако реакция НАТО на план была осторожной. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «Нужно обсудить немало политических и военных аспектов, чтобы увидеть, что мы можем сделать, а что нет».

Рютте подчеркнул, что хотя Украина обязательно станет частью НАТО, основное внимание должно быть сосредоточено на помощи Украине в освобождении территорий и укреплении ее позиций для будущих мирных переговоров.

План был представлен ключевым союзникам, включая США, Великобританию, Францию, Италию и Германию. По данным Associated Press, некоторые партнеры обеспокоены сжатыми сроками, установленными Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана до конца 2024 года.