В Нигере массово переименовывают улицы и памятники, носящие французские имена, показательно отказываясь от колониального прошлого.

Среди переименований — проспект Шарля де Голля в столице Ниамее. Новые власти страны решили дать главной улице города имя Джибо Бакараи — это нигерийский политик, сыгравший ключевую роль в борьбе страны за независимость.

«Большинство наших проспектов, бульваров и улиц носят названия, которые лишь напоминают о страданиях и притеснениях, которые наш народ терпел во время колонизации», — заявил пресс-секретарь военного руководства Нигера Абдраман Амаду.

Генерал Шарль де Голль имеет неоднозначную репутацию в Нигере, поскольку он активно продвигал колониальную политику в Африке, в частности, в Алжире. нацистские силы захватили Францию.

Отношения Нигера с Парижем и другими западными столицами ухудшились после свержения президента Мохамеда Базума в результате переворота в прошлом году. Как и соседние Мали и Буркина-Фасо Нигер активно начал налаживать связи с Россией. Три страны заключили соглашения о военном сотрудничестве с Москвой. Эти три страны объединились, сформировав Союз государств Сахеля.

При президенте Базуме в Нигере были дислоцированы более 1500 французских солдат, которые помогали в борьбе с экстремистскими группировками, связанными с «Аль-Каидой» и ДАЕШ. К концу прошлого года все французские войска покинули страну. Аналогичная участь постигла и военный контингент США — Ниамей потребовал, чтобы американцы покинули Нигер до конца 2024 года.

На этой неделе в Ниамее прошла церемония, посвященная различным изменениям названий, включая также памятник в память о тех, кто погиб в Первой и Второй мировых войнах. Теперь постамент увековечивает «всех гражданских и военных жертв колонизации до настоящего времени».

Еще одно показательное изменение — переименование площади Франкофонии в Ниамее. Теперь она будет носить название Площадь Союза государств Сахеля, в честь уже упомянутого военного союза Нигера, Буркина-Фасо и Мали.